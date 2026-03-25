Самара пытается привлечь 4,25 млрд рублей за счет кредитных линий для пополнения бюджета

Департамент финансов администрации Самары объявил аукционы на предоставление кредитными организациями возобновляемых кредитных линий с общим лимитом задолженности в размере 4,25 млрд руб. Соответствующая информация содержится на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

На сайте госзакупок размещены пять аукционов по предоставлению кредитных линий на финансирование дефицита бюджета Самары с лимитом по 500 млн руб. на 365 календарных дней с 22 апреля. В опубликованных документах указывается ставка в расчете: ключевая ставка Центробанка РФ плюс надбавка (2,1% годовых). Начальная цена (максимальная) — 88 млн руб. Заявки принимаются до 30 марта. Определить кредитные организации планируют 1 апреля.

Еще четыре аукциона проводятся для открытия кредитных линий на погашение долговых обязательств городского округа на 365 дней с 27 апреля по ставке в размере: ключевая ставка плюс надбавка (2,58% годовых). По трем аукционам лимит составляет по 500 млн руб., начальная цена — 90,4 млн руб. По одному аукциону — 250 млн руб., начальная цена — 45,2 млн руб.

Согласно решению думы Самары от 3 марта о внесении изменений в бюджет города, расходы на этот год составят 63,29 млрд руб., доходы — 59 млрд руб., дефицит — 4,27 млрд руб.

Руфия Кутляева