Прибыль Россельхозбанка за 2025 год выросла на 25,9%

Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) выросла в 2025 году на 25,9%, составив 50,1 млрд руб., следует из отчетности по МСФО. Чистые процентные доходы банка увеличились на 11,7%, до 148,2 млрд руб., по сравнению с предшествующим периодом. При этом чистый комиссионный доход составил 22,3 млрд руб., оставшись на уровне 2024 года.

Активы группы на 31 декабря 2025 года достигли 5,97 трлн руб., увеличившись за год на 7,2%. Общий кредитный портфель группы (до вычета резервов) вырос на 3,2%, до 4,37 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель по итогам года увеличился на 5,7%, достигнув 3,87 трлн руб. Вместе с тем портфель розничных кредитов сократился на 12,6%, до 508 млрд руб. В РСХБ заявили, что такая тенденция «соответствует стратегии банка, направленной на концентрацию ресурсов в профильном сегменте». Доля неработающих кредитов, срок просрочки по которым превышает 90 дней, снизилась на 0,5 п. п., до 2,8%.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов по результатам 2025 года увеличились на 6,7% и составили 4,39 трлн руб. Средства юрлиц увеличились на 3,8%, превысив 2 трлн руб., тогда как средства физлиц выросли на 9,2%, до 2,4 трлн руб.

