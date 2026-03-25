Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушенной дорогой в Пензенской области

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя пензенского управления Сергею Родионову возбудить уголовное дело по факту бездействия властей в отношении дороги, соединяющей села Варежка и Кочалейка в Каменском районе. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Поводом для проверки стали сообщения в СМИ о том, что трассу между населенными пунктами не ремонтировали более 20 лет. Асфальтовое покрытие на участке разрушается, движение затруднено, а водители рейсовых автобусов и такси отказываются работать на маршруте.

В СУ СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате.

