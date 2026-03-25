На Кубани дорожную компанию оштрафовали за фальшивый благотворительный взнос

В Краснодарском крае суд привлек к административной ответственности компанию «Кубаньдорснаб», которая в 2023 году перечислила 20 млн руб. в краевой фонд содействия строительству социально-культурных объектов «Моя Кубань». Суд признал, что якобы благотворительный взнос представлял собой откат за заключение контрактов на ремонт и строительство дорог, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Решением суда компания «Кубаньдорснаб» оштрафована на 20 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Перечисленные в фонд «Моя Кубань» средства конфискованы.

Как стало известно правоохранительным и надзорным органам, фонд «Моя Кубань» был «важным элементом коррупционной схемы», действовавшей в дорожно-строительной отрасли Краснодарского края с 2015 года. За создание системы незаконного вознаграждения к уголовной ответственности привлекается бывший вице-губернатор и бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский. Фигурантами дела стали министр транспорта региона Алексей Переверзев, а также группа чиновников и руководителей дорожно-строительных компаний. Господин Вороновский и его приближенные также являются ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, который был удовлетворен 19 февраля Центральным райсудом Сочи. Государству отошли активы стоимостью 23,3 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар