Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне

Белорусская делегация возложила букет цветов к монументу «Освобождение» в Пхеньяне по просьбе президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко. Цветы были возложены в знак благодарности за помощь в СВО.

«Кроме того, букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России — в знак благодарности за помощь в СВО»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Александр Лукашенко 25 марта прибыл с официальным визитом в КНДР. Церемония официальной встречи президента Белоруссии председателем КНДР Ким Чен Ыном прошла на площади имени Ким Ир Сена.

Как сообщал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, стороны намерены подписать договор о дружбе и сотрудничестве. По словам министра, в целом в рамках визита планируется подписать около 10 различных соглашений.

