Песков: РФ передает Турции информацию об угрозе для газопроводов в Черном море

Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры «Турецкого» и «Голубого» потоков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Убеждены, что турецкая сторона может использовать свое влияние на киевский режим для того, чтобы предостеречь его от таких безрассудных действий»,— сказал представитель Кремля журналистам.

«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. «Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. «Газпром» уже трижды сообщал об уничтожении беспилотников в районе связанных с трубопроводами компрессорных станций «Казачья», «Русская» и «Береговая». Турецкая сторона изучает информацию об атаках, сообщал источник в турецком правительстве.

