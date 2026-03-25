На подлете к Москве сбит десятый беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. Число сбитых БПЛА с начала дня возросло до десяти.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информация о повреждениях и пострадавших не приводится.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево отправляют и выпускают рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.