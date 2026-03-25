«Единственный способ избежать серьезных последствий для экономики — закончить войну»

Атаки США и Израиля на Иран, удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке и практически полное прекращение поставок через Ормузский пролив привели не только к росту мировых цен на нефть, но и к дефициту топлива во многих странах мира. Обозреватели в Европе, Америке и Азии пытаются понять, как сильно это отразится не только на потребителях, но и на всей мировой экономике.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Дефицит нефти распространяется из Персидского залива на весь мир Трейдеры отмечают, что, если мирные переговоры не завершатся быстро, рекордно высокие цены на отдельные сорта ближневосточной нефти вскоре обрушатся на США и другие страны. В эпицентре кризиса предложения на Ближнем Востоке трейдеры платят безумные $160 за баррель эмиратской нефти, способной проходить через Ормузский пролив, что значительно выше мировых показателей. По словам трейдеров, эти заоблачные цены являются предвестником того, куда может направиться остальная часть рынка, если Персидский залив не будет вновь открыт в ближайшее время. Борьба за нефть начинает проникать на международные рынки. Цены на нефть с месторождения Йохан Свердруп у побережья Норвегии подскочили до рекордных показателей, превысив цену на нефть марки Brent. Цены на высокосернистые сорта нефти также резко выросли, включая нефть из Северной Аляски, как показывают данные Argus.

Le Figaro (Париж, Франция) «Вы несете чушь»: Лескюр, обвиняемый Национальным собранием, утверждает, что ни один литр нефти «не покидает Францию» Во вторник в Национальном собрании разгорелась ожесточенная дискуссия на фоне конфликта на Ближнем Востоке и резкого роста цен на топливо. Жан-Филипп Танги, депутат от партии «Национальное объединение» из департамента Сомма, обвинил правительство в том, что оно выпускает часть своих стратегических нефтяных запасов на мировые рынки, вместо того чтобы использовать их исключительно на благо французского народа. Это утверждение было немедленно опровергнуто министром финансов Роланом Лескюром. По его словам, заявления представителя RN являются чистой дезинформацией. «Ни одного барреля, ни одного литра не покидает Францию»,— заявил он. На прошлой неделе Франция, как и другие государства-члены Международного энергетического агентства, объявила о высвобождении 400 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов. Это решение было принято в попытке смягчить резкий рост цен на сырую нефть, который влияет на цены на бензин на заправках. Куда же делись французские запасы? По мнению Жан-Филиппа Танги, нет сомнений в том, что они были использованы в интересах зарубежных стран, особенно в Азии.

The Guardian (Лондон, Великобритания) «Мы считаем каждую милю»: нехватка топлива повлияла на наших читателей по всему миру От владельца магазина в Индии до муниципального работника в Новом Южном Уэльсе — рост цен на нефть заставляет людей нормировать потребление топлива. Стоимость бензина и других товаров растет, оказывая давление на потребителей и экономику во всем мире. Люди делятся тем, как они справляются с ростом цен и дефицитом топлива. Некоторые меньше ездят на автомобиле, используя его только для обязательных поездок, по возможности передвигаясь на велосипеде и пользуясь общественным транспортом. Те, кто живет в холодном климате, перестали использовать мазут для отопления или сильно сократили его использование из-за «взлетевших цен», им приходится отапливать только одну комнату в доме, жечь дрова и надевать побольше одежды.

Der Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Крупнейший нефтяной кризис всех времен? Международное энергетическое агентство предупреждает, что нынешняя угроза может быть хуже, чем кризисы 1970-х годов. Но по ощущениям это не так. Нефтяные кризисы 1970-х годов стали переломным моментом в истории послевоенной Западной Германии и западного мира в целом. Все это приходит на ум, когда встает вопрос, не столкнулись ли мы сейчас с крупнейшим нефтяным кризисом в истории. В данный момент ситуация на нефтяном рынке выглядит так: в абсолютных цифрах объемы нефти, которых мировой рынок лишился из-за войны в Иране, больше, чем во время какого-либо другого конфликта. (Однако эксперты говорят, что.— “Ъ”) за последние годы многие западные державы стали менее зависимы от нефти. Сегодня мировая экономика в целом намного меньше зависит от нефти, чем в 1970-е. Страны, которые когда-то назывались «третьим миром», теперь существенно более развиты. Поэтому они могут лучше справляться с высокими расходами на импорт энергоносителей, не скатываясь при этом в крайнюю нищету.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Почему вызванный войной в Иране шок на рынках нефти и газа не исчезнет сам по себе Война США и Израиля против Ирана окажет глубокое влияние на мировые энергетические рынки. В отличие от сбоев, вызванных международными санкциями, длительная блокировка Ормузского пролива препятствует не только нормальной работе торговых путей, но и самой возможности производителей экспортировать продукцию, приводя к принудительному сокращению спроса и структурной перестройке рынка. Устойчиво высокие цены вынудят потребителей и промышленность сократить потребление. Наиболее острое давление, вероятно, будет оказано на энергоемкие отрасли, такие как нефтехимия, производство удобрений, алюминия, стали и цемента, поскольку стоимость сырья и топлива резко возрастет. Хотя спрос в этих секторах в краткосрочной перспективе относительно неэластичен, устойчиво высокие цены в конечном итоге снизят мобильность, изменят структуру потребления и ускорят меры по повышению эффективности. На уровне домохозяйств более высокие затраты на энергию приведут к снижению располагаемого дохода, что вызовет косвенное сокращение потребления в экономике в целом. Для остального мира это означало бы замедление экономического роста. Единственный способ избежать серьезных экономических последствий — как можно скорее закончить войну.

Подготовили Яна Рождественская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик