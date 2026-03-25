В Уфе в 2025 году около 30% преступлений составляли кражи

В прошлом году в Уфе 29,2% преступлений составляли кражи, а 20,2% — мошенничество, сообщил на заседании горсовета начальник управления МВД по Уфе Ильгиз Байсурин. Кроме того, 8,6% составляли преступления по линии незаконного оборота наркотических средств, а 8,6% — экономические, сообщает пресс-служба горсовета Уфы.

В 2025 году, по сравнению с предыдущим годом, на 32% сократилось количество хищений мобильных телефонов, на 16,9% — грабежей, на 8,2% — мошенничеств общеуголовной направленности, на 5% — разбойных нападений, на 4% — краж всех форм собственности, на 2,4% — причинений тяжкого вреда здоровью. Количество дорожных аварий уменьшилось на 9,1%, а погибших в них– на 30,4%.

Полицейские пресекли более 1,4 тыс. преступлений экономической направленности, 298 человек привлекли к уголовной ответственности. Сумма возмещенного ущерба составила около 900 млн руб. Также из незаконного оборота изъяли более 7 тыс. литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В прошлом году раскрыли более 1,5 тыс. наркопреступлений, из незаконного оборота изъяли более 12 кг наркотических средств и 30 кг прекурсоров. К уголовной ответственности привлекли 375 человек. Прекратили деятельность двух нарколабораторий в Уфе и Уфимском районе.

По словам Ильгиза Байсурина, впервые за пять лет снизилось количество преступлений с использованием информационных технологий (на 6,1%). Общая сумма ущерба, причиненного мошенниками, составила более 1,1 млрд руб. Больше всего от действий мошенников пострадали работники сфер образования и медицины.

