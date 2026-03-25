В Энгельсском районе ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА
В Энгельсском районе Саратовской области с 23 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Максим Леонов, об этом стало известно сегодня. Режим «Повышенная готовность», действовавший ранее, отменен.
ЧС введена в связи с атакой БПЛА, которая привела к частичным разрушениям в жилых домах. Установлен местный уровень реагирования, границы зоны ЧС определены в пределах всего района.
Для координации сил и средств создан оперативный штаб, его руководителем назначен заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Сергей Кривенцов. Местным властям поручено разработать план ликвидации последствий, развернуть необходимые силы территориальной подсистемы РСЧС и организовать непрерывный сбор информации об обстановке.
Управлению МВД требуется обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники, оцепление зоны ЧС и общественный порядок. Комитету ЖКХ поручено провести уборку территорий, прилегающих к пострадавшим зданиям. Контроль за ликвидацией последствий глава района оставил за собой.