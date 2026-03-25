Экс-главе «Башкиравтодора» сократили срок заключения в колонии на два месяца

Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобы на приговор бывшему гендиректору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову, экс-владельцу ООО «Киви» Иреку Шарипову и главному инженеру ООО «Баштранслогистик» Ринату Мардисламову.

В сентябре прошлого года Кировский райсуд Уфы приговорил топ-менеджеров «Башкиравтодора» и «Киви» к реальным срокам: Ильдар Юланов получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. и запретом в течение трех лет занимать должности на госслужбе, а Ирек Шарипов — 15 с половиной лет колонии общего режима. Ринат Мардисламов был приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Верховный суд Башкирии смягчил приговор Ильдару Юланову до 8 лет и 10 месяцев колонии общего режима, а Иреку Шарипову — до 15 лет и 4 месяцев.

Приговор Ринату Мардисламову был оставлен без изменений.

Апелляционное представление прокуратуры, которая просила вернуть дело на пересмотр в Кировский районный суд в части обвинения Ирека Шарипова в легализации похищенных средств и взыскании ущерба с подсудимых, суд не удовлетворил.

Как сообщал «Ъ-Уфа», участникам дела вменялось хищение 152,8 млн руб., выделенных на строительство дорог в Уфе и Караидельском районе Башкирии. По мнению гособвинения, средства господа Юланов, Шарипов и Мардисламов вывели по подложным актам, по которым «Киви» якобы перевозил для нужд «Башкиравтодора» стройматериалы, тогда как фактически, настаивало следствие, услуги не оказывались. Еще одним участником схемы был замгендиректора «Киви» Ришат Самматов, согласившийся на сотрудничество со следствием.

Иреку Шарипову также вменялась легализация похищенных денег и дача 5 млн руб. взятки ныне покойному министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову.

Идэль Гумеров