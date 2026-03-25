О чем спрашивают Суд ЕС европейские страны

В 2025 году Суд справедливости ЕС зарегистрировал на 31 дело меньше, чем в 2024 году,— всего 889, говорится в релизе суда. Всего за прошлый год высшая инстанция успела рассмотреть 774 дела. По количеству поданных в Суд ЕС преюдициальных запросов лидируют Италия (110), Польша (63) и Германия (61). Кипр не подал ни одного запроса, а всего в течение прошлого года было зарегистрировано 580 таких обращений. Нахождение в топе стран Италии, Польши и Германии объясняется высокой правовой активностью их национальных судов, которые используют механизм диалога с Судом ЕС для толкования права Евросоюза в чувствительных для внутренних рынков сферах, объясняет советник инвестиционного банка Altus Capital и адвокат Кира Винокурова.

Преюдициальный запрос подается с целью получить от суда разъяснение смысла тех или иных норм законодательства Евросоюза для решения внутренних споров. Также запросы могут касаться действительности правовых актов ЕС либо проверки на соответствие норм одного из государств союзному регулированию.

Запросы Италии в большей степени связаны с вопросами международного убежища и защиты прав мигрантов, указывает советник FTL Advisers Екатерина Дроздова. А основная масса запросов Польши, продолжает юрист, касается защиты прав потребителей в финансовом секторе. Германия традиционно активно обращается за разъяснением налоговых и таможенных норм, добавляет старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. При этом обращения по поводу толкования и применения антироссийских санкций (например, в части ограничений на импорт/экспорт из РФ) тоже отражаются в статистике 2025 года, но они не являются ведущим направлением, уточняет госпожа Винокурова.

Одна из главных тенденций последнего времени — рост обращений в связи с новыми правовыми инструментами 18-го пакета санкций, которые уже начали генерировать споры и требовать толкования Суда ЕС, говорит партнер White Square Иван Сезин. Среди них он отмечает запрет на признание и исполнение решений против стран ЕС, вынесенных инвестарбитражами за пределами Евросоюза в пользу подсанкционных лиц, а также право государств ЕС требовать компенсацию с выигравших в этих арбитражах лиц как возмещение расходов на защиту. Кроме того, господин Сезин выделяет обязанность членов ЕС заявлять все доступные возражения против признания и исполнения таких арбитражных решений, которая тоже становится предметом судебного толкования.

