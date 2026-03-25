Суд приступил к рассмотрению второго уголовного дела полковника ВСУ Бровди

2-ой Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела командующего 414-ой отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Его считают ответственным за атаку на Курскую область, при которой погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Действия фигуранта были квалифицированы как теракт, совершенный организованной группой, повлекший смерть человека, значительный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия (ст. 205 УК). Роберт Бровди (позывной Мадьяр) объявлен в международный розыск, его дело рассматривается в заочном порядке.

По версии обвинения, неустановленные лица из числа высшего военно-политического руководства Украины разработали общий план совершения терактов. Указом президента Украины от 6 февраля 2024 года созданы силы беспилотных систем ВСУ, командующим назначен Вадим Сухаревский (позывной Барсук). 414-я бригада ВСУ, которой командует Бровди, действовала в составе организованной группы, исполняя приказы Сухаревского и вышестоящих лиц.

С применением беспилотников бойцы бригады, как указано в обвинительном заключении, умышленно установили взрывное устройство с зарядом около 2 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное внеконтактным датчиком цели, на участке дороги в Курской области. 26 марта 2025 года с 5:00 до 6:00 на участке дороги в 7 км от села Забужевка Беловского района Курской области произошел подрыв при проезде автомобиля с журналистами «Первого канала». В результате корреспондент Анна Прокофьева погибла, участники съемочной группы и сопровождавшие их лица получили тяжелые ранения. Также был уничтожен автомобиль УАЗ, материальный ущерб составил 51 тыс. руб.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Бровди к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в организации атаки беспилотников на объекты в Крыму.

