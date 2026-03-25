Последствия реформы Суда ЕС

В отличие от первой инстанции Суд справедливости ЕС в 2025 году фиксирует уменьшение количества рассматриваемых дел — до 889, что на 31 меньше, чем в 2024 году. Снижение числа обращений в высшую инстанцию стало результатом реформы Статута Суда ЕС 2024 года, по которой часть вопросов передали на уровень первой инстанции. Без реформы в 2025 году Суд справедливости получил бы 954 новых дела вместо 889, что приблизилось бы к рекордному показателю 2019 года (966 дел).

Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев уточняет, что по Регламенту 2024/2019 от 11 апреля 2024 года в юрисдикцию Общего суда передали преюдициальные запросы из шести сфер: общая система НДС, Таможенный кодекс, акцизы, компенсации пассажирам при задержке или отмене рейсов, тарифная классификация товаров и система торговли квотами на выбросы парниковых газов. Это позволило разгрузить Суд справедливости ЕС и перераспределить основную массу повторяющихся экономико-правовых споров в первую инстанцию, признает советник инвестиционного банка Altus Capital и адвокат Кира Винокурова. Уже первый год действия реформы, отмечает она, закрепил за Общим судом статус авторитетной инстанции при взаимодействии с высшими судами: ему уже передано 65 специализированных запросов из 17 государств-членов, включая обращения 13 верховных судов.

Теперь высшая инстанция Суда ЕС сможет сосредоточиться на фундаментальных вопросах, таких как толкование Договора о Европейском союзе, Договора о функционировании ЕС и Хартии основных прав, указывает советник FTL Advisers Екатерина Дроздова. К тому же благодаря реформе рассмотрение дел в Суде ЕС ускорилось. Так, средний срок рассмотрения дела в Общем суде сократился с 18,5 месяца до 16, в Суде справедливости — с 17,7 до 16,7 месяца по запросам, а по апелляциям на решения первой инстанции и вовсе с 18,4 месяца до 15,1.

Варвара Кеня