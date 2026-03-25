Татарстан вошел в топ-10 направлений по бронированию жилья с парковкой
В 2026 году Татарстан вошел в топ-10 направлений по числу бронирований жилья с парковкой. Доля этого направления от общего числа бронирований составляет 3%, сообщила пресс-служба «Яндекса».
За год количество бронирований увеличилось на 5%. Средняя стоимость ночи в таком жилье составляет 6,8 тыс. руб.
В целом по России автопутешествия становятся более популярными: за год рост бронирований жилья с парковкой составил 10%, а частота поиска по фильтру «Парковка» увеличилась в три раза. В поездках на автомобиле участвовали 69% опрошенных, и около 80% планируют автопутешествия в 2026 году, чаще всего это короткие поездки на два-три дня, иногда до недели.