Глеб Биджаков назначен первым заместителем министра строительства Оренбургской области

Глеба Биджакова назначили на должность первого заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глеб Биджаков окончил Финансовый университет при правительстве РФ по направлению «экономика» в 2022 году. В 2024 году он получил квалификацию магистра по направлению «менеджмент» в Российском университете транспорта. Глеб Биджаков работал в ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ, АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», НО Фонд развития инноваций в области общественного транспорта «Транспортные инновации Москвы».

С 2022 года он занимал должности от заместителя начальника отдела эксплуатации до заместителя директора филиала в ГУП «Мосгортранс».

С августа 2025 года ведомство покинул Андрей Плешаков, который занимал должность заместителя министра и курировал дорожное хозяйство и транспорт. Вскоре министерство покинула Марина Китова, в ведении которой находились приоритетные проекты, экономический анализ, госзакупки, контроль и аудит. После этого должность первого заместителя министра была вакантной.

Руфия Кутляева