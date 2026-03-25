«Россети Тюмень» направили 4,6 млн рублей на повышение надежности электроснабжения месторождений на Ямале

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) в Пуровском районе ЯНАО. Линейный объект участвует в электроснабжении инфраструктуры Барсуковского и Новопурпейского месторождений. Стоимость технических мероприятий составила порядка 4,6 млн рублей.

Энергетики переставили три опоры высотой 25 метров и весом 2,5 тонны каждая на новые четырехсвайные фундаменты. Для большей устойчивости конструкций железобетонные сваи забиты в грунт на глубину порядка 10 метров. Также специалисты заменили 24 гасителя вибрации и установили заземлители. Во время ремонта энергоресурс непрерывно передавался добывающей инфраструктуре по резервной, не задействованной в работах цепи ЛЭП.

Всего в плановых работах были задействованы 10 энергетиков и семь единиц спецтехники, включая бурильную установку, сваебойную машину и автокран грузоподъемностью 25 тонн. Персонал и оборудование доставлялись по обустроенному зимнику протяженностью 3,5 километра.

Технические мероприятия на линии электропередачи выполнены в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременно проведенные плановые работы позволили повысить надежность электроснабжения двух месторождений в главном газодобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»

Новости компаний Все