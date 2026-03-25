Редкий вид животных из Красной книги впервые обнаружили в Курской области

В Курской области впервые обнаружили редкий вид млекопитающего, находящегося под угрозой исчезновения и занесенного в Красные книги РФ и региона. Речь идет о перевязке из семейства куньих. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краснокнижный представитель семейства куньих — перевязка

Краснокнижный представитель семейства куньих — перевязка

Фото: правительство Курской области

Перевязку обнаружили в Касторенском районе. Наблюдения, фото- и видеосъемку редчайшего вида этого млекопитающего представила Татьяна Маслихова на областном конкурсе экологических проектов. В соцсети «Вконтакте» зарегистрирован профиль ее тезки 1995 года рождения, работающей педагогом в Касторенском доме детского творчества. В минприроды региона уточнили, что госпожа Маслихова обнаружила перевязку на пойменном лугу в июне 2025 года, на который вышла на прогулку с детьми.

Перевязка — единственный в мире реликт древней степной фауны. Она заходила в Курскую область с северо-западных границ. В XVIII веке была широко распространена на востоке региона — в Фатежском, Щигровском, Тимском и Горшеченском районах. Последнее сообщение о ней датировано 1928 годом.

Внешне перевязка напоминает лесного хорька, но она меньше него: длина ее тела составляет от 29 до 38 см, длина хвоста — от 15 до 22 см. Вес взрослых животных — от 370 до 730 г. Они используют в качестве убежищ норы сусликов и других грызунов, питаются более мелкими грызунами, чем они.

Фотогалерея Где в Воронежской области можно встретить краснокнижную выхухоль Хоперский государственный природный заповедник основан в 1935 году. Это территория восточной части Воронежской области в пределах трех административных районов: Новохоперского, Поворинского и Грибановского. Вход на экотропу находится на территории поселка Варварино Новохоперского района. Общая площадь заповедника — 161,8 кв. км, ширина — от 1,5 до 9 км, протяженность — 50 км вдоль реки Хопер с север на юг. В Варварино находится и Музей природы заповедника. Экспозиция Музея природы знакомит гостей с обитателями фауны заповедника и средой их обитания. Около 80% площади заповедника покрыто лесами. Среди них преобладают пойменные, нагорные дубравы 80-100 лет и черноольшаники 70-90 лет. Есть степи и луга. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Одно из самых красивых озер Хоперского заповедника — озеро Большое Голое, первый объект на экотропе. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Видовой состав флоры насчитывает около 1,2 тыс. видов высших растений. Заповедник относят к одному из самых «зеленых» заповедников на равнинах Восточной Европы. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова В России существует 600 видов птиц, 236 из которых можно встретить в Хоперском заповеднике и его окрестностях. 23 вида внесено в Красную книгу РФ. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Фауна здесь тоже разнообразна: здесь обитают лось, косуля, акклиматизированный пятнистый олень, кабан, волк, лисица, барсук, лесная куница. Туристам они показываются редко, однако их регулярно фиксируют фотоловушки. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Символ заповедника и его экотропы — русская выхухоль, особо охраняемый обитатель заповедника, занесенный в Красную книгу РФ. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Идея проекта «Самый русский зверь» — показать роль выхухоли в природе и жизни человека. "Выхухоль — это невидимый индикатор благополучия социоэкосистемы",— отмечают в заповеднике. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Длина экотропы — примерно 5 км. Она проходит по лесу и вдоль водоемов, включает переходы через несколько мостов. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тропа оборудована указателями и справочными стендами. По пути следования можно встретить растения, о которых идет речь на стендах, например, бешеный огурец. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Хопер — большая река в Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях России, крупнейший левый приток Дона и второй по длине после Северского Донца. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Природа Прихоперья имеет всемирную важность. В частности, здесь расположены четыре ключевых орнитологических территории международного значения. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова В Хопре водится много видов рыб: судак, ерш, язь, чехонь, сом, щука, окунь, лещ, карась, жерех, голавль, плотва, густера, уклейка, елец, калинка, белоглазка, подуст и другие. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Прогулка по экотропе обойдется в 400 руб. с человека, посещение Музея природы — 100 руб. с человека. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Для бесплатных прогулок доступны также территории лесхоза. Есть возможность забронировать жилье в шаговой доступности от экотропы. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова В будние дни на экотропе можно прокатиться на ручном пароме. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Самый красивый вид на Хопер и территорию заповедника открывается из села Алферовка Новохоперского района. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 21 Хоперский государственный природный заповедник основан в 1935 году. Алина Морозова