Редкий вид животных из Красной книги впервые обнаружили в Курской области
В Курской области впервые обнаружили редкий вид млекопитающего, находящегося под угрозой исчезновения и занесенного в Красные книги РФ и региона. Речь идет о перевязке из семейства куньих. Об этом сообщили в областном правительстве.
Краснокнижный представитель семейства куньих — перевязка
Фото: правительство Курской области
Перевязку обнаружили в Касторенском районе. Наблюдения, фото- и видеосъемку редчайшего вида этого млекопитающего представила Татьяна Маслихова на областном конкурсе экологических проектов. В соцсети «Вконтакте» зарегистрирован профиль ее тезки 1995 года рождения, работающей педагогом в Касторенском доме детского творчества. В минприроды региона уточнили, что госпожа Маслихова обнаружила перевязку на пойменном лугу в июне 2025 года, на который вышла на прогулку с детьми.
Перевязка — единственный в мире реликт древней степной фауны. Она заходила в Курскую область с северо-западных границ. В XVIII веке была широко распространена на востоке региона — в Фатежском, Щигровском, Тимском и Горшеченском районах. Последнее сообщение о ней датировано 1928 годом.
Внешне перевязка напоминает лесного хорька, но она меньше него: длина ее тела составляет от 29 до 38 см, длина хвоста — от 15 до 22 см. Вес взрослых животных — от 370 до 730 г. Они используют в качестве убежищ норы сусликов и других грызунов, питаются более мелкими грызунами, чем они.