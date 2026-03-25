Редкий вид животных из Красной книги впервые обнаружили в Курской области

В Курской области впервые обнаружили редкий вид млекопитающего, находящегося под угрозой исчезновения и занесенного в Красные книги РФ и региона. Речь идет о перевязке из семейства куньих. Об этом сообщили в областном правительстве.

Краснокнижный представитель семейства куньих — перевязка

Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

Перевязку обнаружили в Касторенском районе. Наблюдения, фото- и видеосъемку редчайшего вида этого млекопитающего представила Татьяна Маслихова на областном конкурсе экологических проектов. В соцсети «Вконтакте» зарегистрирован профиль ее тезки 1995 года рождения, работающей педагогом в Касторенском доме детского творчества. В минприроды региона уточнили, что госпожа Маслихова обнаружила перевязку на пойменном лугу в июне 2025 года, на который вышла на прогулку с детьми.

Перевязка — единственный в мире реликт древней степной фауны. Она заходила в Курскую область с северо-западных границ. В XVIII веке была широко распространена на востоке региона — в Фатежском, Щигровском, Тимском и Горшеченском районах. Последнее сообщение о ней датировано 1928 годом.

Внешне перевязка напоминает лесного хорька, но она меньше него: длина ее тела составляет от 29 до 38 см, длина хвоста — от 15 до 22 см. Вес взрослых животных — от 370 до 730 г. Они используют в качестве убежищ норы сусликов и других грызунов, питаются более мелкими грызунами, чем они.

Фотогалерея

Где в Воронежской области можно встретить краснокнижную выхухоль

Предыдущая фотография
Хоперский государственный природный заповедник основан в 1935 году.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Это территория восточной части Воронежской области в пределах трех административных районов: Новохоперского, Поворинского и Грибановского. Вход на экотропу находится на территории поселка Варварино Новохоперского района.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Общая площадь заповедника — 161,8 кв. км, ширина — от 1,5 до 9 км, протяженность — 50 км вдоль реки Хопер с север на юг.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В Варварино находится и Музей природы заповедника.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Экспозиция Музея природы знакомит гостей с обитателями фауны заповедника и средой их обитания.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Около 80% площади заповедника покрыто лесами. Среди них преобладают пойменные, нагорные дубравы 80-100 лет и черноольшаники 70-90 лет. Есть степи и луга.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Одно из самых красивых озер Хоперского заповедника — озеро Большое Голое, первый объект на экотропе.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Видовой состав флоры насчитывает около 1,2 тыс. видов высших растений. Заповедник относят к одному из самых «зеленых» заповедников на равнинах Восточной Европы.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В России существует 600 видов птиц, 236 из которых можно встретить в Хоперском заповеднике и его окрестностях. 23 вида внесено в Красную книгу РФ.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Фауна здесь тоже разнообразна: здесь обитают лось, косуля, акклиматизированный пятнистый олень, кабан, волк, лисица, барсук, лесная куница. Туристам они показываются редко, однако их регулярно фиксируют фотоловушки.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Символ заповедника и его экотропы — русская выхухоль, особо охраняемый обитатель заповедника, занесенный в Красную книгу РФ.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Идея проекта «Самый русский зверь» — показать роль выхухоли в природе и жизни человека. &quot;Выхухоль — это невидимый индикатор благополучия социоэкосистемы&quot;,— отмечают в заповеднике.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Длина экотропы — примерно 5 км. Она проходит по лесу и вдоль водоемов, включает переходы через несколько мостов.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тропа оборудована указателями и справочными стендами. По пути следования можно встретить растения, о которых идет речь на стендах, например, бешеный огурец.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Хопер — большая река в Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях России, крупнейший левый приток Дона и второй по длине после Северского Донца.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Природа Прихоперья имеет всемирную важность. В частности, здесь расположены четыре ключевых орнитологических территории международного значения.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В Хопре водится много видов рыб: судак, ерш, язь, чехонь, сом, щука, окунь, лещ, карась, жерех, голавль, плотва, густера, уклейка, елец, калинка, белоглазка, подуст и другие.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Прогулка по экотропе обойдется в 400 руб. с человека, посещение Музея природы — 100 руб. с человека.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Для бесплатных прогулок доступны также территории лесхоза. Есть возможность забронировать жилье в шаговой доступности от экотропы.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В будние дни на экотропе можно прокатиться на ручном пароме.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Самый красивый вид на Хопер и территорию заповедника открывается из села Алферовка Новохоперского района.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Алина Морозова