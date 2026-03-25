Uzbekistan airways увеличит количество рейсов из Ташкента в Нижний Новгород

Авиакомпания Uzbekistan airways увеличит частоту рейсов по маршруту Ташкент — Нижний Новгород и обратно. По данным РИА «Новости», с 12 апреля авиакомпания будет выполнять по четыре рейса в неделю вместо трех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

К рейсам по вторникам, четвергам и субботам добавился рейс в воскресенье.

Вылет из Ташкента в Нижний Новгород будет осуществляться в 18:25 по местному времени (16:25 мск). Прибытие в Нижний Новгород — в 20:25 поместному времени. Обратный вылет — в 21:55, прибытие в Ташкент — в 03:25 (01:25 мск).

Андрей Репин