Warner Bros. снимет новый фильм по «Властелину колец»

Кинокомпания Warner Bros. анонсировала спин-офф по вселенной «Властелина колец». Он получил название «Тени прошлого».

Сценарий к картине напишет комик Стивен Кольбер. Он займется этим после завершения работы над проектом «Вечернее шоу со Стивеном Кольбером», запланированным на май этого года. Фильм будет основан на неэкранизированных главах «Братства кольца».

В данный момент компания работает над другим фильмом франшизы — «Властелин колец: Охота за Голлумом» Энди Серкиса, который должен выйти в 2027 году.

Екатерина Наумова