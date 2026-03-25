В Саратовской области граждане перевели кибермошенникам почти миллиард рублей

В Саратовской области стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом в областной думе рассказал начальник областной полиции, отчитавшись за прошлый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Ситников

Фото: Саратовская областная Дума

Общее число зарегистрированных преступлений снизилось, в том числе тяжких и особо тяжких, огтметил глава ГУ МВД по Саратовской области Николай Ситников. Стало меньше убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и разбоев, а на улицах — безопаснее.

В 2025 году зарегистрировали чуть более 26,8 преступлений — это почти на 10 % меньше, чем в 2024-м. Из них почти 8,5 тыс. относятся к тяжким и особо тяжким.

Среди прочего полицейские нашли людей, причастных к громким преступлениям прошлых лет, раскрыли убийства, которые происходили в Саратове с 1992 по 2010 год. МВД России задержало жителя области, причастного к серии убийств женщин в соседнем регионе в 2005–2008 годах. Всего раскрыли более 700 преступлений прошлых лет. Общий уровень раскрываемости по тяжким и особо тяжким преступлениям оказался выше, чем в среднем по России и по округу.

По итогам 2025 года в сфере миграции выявили около тысячи преступлений и более 10 тыс. административных правонарушений. Благодаря системной работе миграционный поток через область сократился на четверть.

Полицейские раскрыли более 800 бесконтактных мошенничеств и почти 500 дистанционных краж, рассказал господин Ситников. Ущерб от ИТ-преступлений по оконченным делам составил более 980 млн руб.

Татьяна Смирнова