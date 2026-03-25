В I квартале этого года в 47,4% объявлений продавцы вторичного жилья в Казани заявили о снижении цены. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

Половина продавцов вторичной недвижимости Казани готова снизить цену

По сравнению с предыдущим кварталом доля объявлений со скидкой в Казани снизилась на 3,2 п. п., а средний размер дисконта уменьшился на 0,2 п. п. и составил 3,6%. Такие изменения происходят на фоне снижения ключевой ставки.

В целом по городам-миллионникам доля лотов со снижением цены составила 40,2%, а средний дисконт — 4%. Наибольшая готовность продавцов идти на уступки отмечена в Уфе (51,7%), Волгограде (50,9%) и Челябинске (50%).

Анна Кайдалова