Зарубежные СМИ: Почему Open AI отказался от Sora?

Разработчик ChatGPT неожиданно отказался от одной из самых популярных нейросетей для генерации видео. Речь идет о Sora от Open AI. Приложение, которое закрепилось в топе AppStore, выпустили всего полгода назад. Студия Disney планировала инвестировать в проект около $1 млрд и даже дать лицензию на использование Микки Мауса и других культовых персонажей. Однако 24 марта сделка сорвалась, команда Sora объявила, что вскоре нейросеть прекратит работу. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Основатель Open AI Сэм Альтман еще в декабре призвал сотрудников сосредоточиться на более приоритетных направлениях, чем Sora, пишет Financial Times со ссылкой на источники внутри компании. По их словам, программистов из команды проекта переведут на разработку робототехники и моделей общего искусственного интеллекта AGI. Sora, несмотря на свою популярность, требовала огромных вычислительных мощностей. В последнее время они стали слишком дорогостоящими. Аналитики, опрошенные Financial Times, подсчитали, что в среднем Open AI теряет примерно $1 на каждом сгенерированном ролике.

Тем не менее компания продолжала вести переговоры с Disney — представители студии узнали о закрытии проекта только из новостей, отмечает Reuters. Источники агентства говорят о «грандиозном обмане» со стороны Open AI. Впрочем, компании не отказались от сотрудничества, сейчас обсуждается, может ли Disney инвестировать в какой-нибудь другой проект. Речь может идти о корпоративных инструментах — аналогах Claude Code и Cowork от Anthropic. По оценкам Reuters, сейчас наибольшую прибыль приносят модели, способные самостоятельно писать код, делать финансовые расчеты или, например, вести клиентские базы. Всего за четыре месяца капитализация Anthropic выросла вдвое — до $380 млрд.

Чтобы полноценно конкурировать, Open AI банально не хватает ресурсов. Поэтому в планах компании значительно упростить свою продуктовую линейку, сообщает Bloomberg. Собеседники агентства предполагают, что вскоре в приложении ChatGPT появится отдельный инструмент для программирования, а также веб-браузер. При этом в чат-боте останется возможность генерации фото. Также команда Sora пообещала сохранить весь контент, который пользователи создали за время работы модели.

Кроме того, профильный журнал Variety указывает на проблему с авторским правом. Игроки киноиндустрии, включая Голливуд, неоднократно подавали иски к Open AI. Для обучения модели Sora компания использовала чужую интеллектуальную собственность. Но теперь разработчик практически обезопасил себя от дальнейших судебных разбирательств.