В Чапаевске суд рассмотрит дело о хищении у участника СВО 6,5 млн рублей

В Чапаевский городской суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, который обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, военнослужащий, отправляясь в зону проведения СВО, отдал на хранение второй экземпляр банковской карты своему знакомому. Мужчина снял с расчетного счета крупные денежные суммы без согласия участника СВО.

Когда военнослужащий прибыл из зоны СВО в отпуск, злоумышленник вместо возврата денег попытался «склонить его к отказу от показаний о краже сбережений».

Обвиняемый признал вину и добровольно возместил потерпевшему ущерб в размере 6,5 млн руб.

