В Саратове начальник УМВД отчитался о борьбе с украинскими спецслужбами
В Саратовской области по заданию украинских спецслужб подожгли военкомат. Об этом на заседании облдумы рассказал начальник регионального главка МВД Николай Ситников, когда отчитывался за прошлый год.
Николай Ситников
По словам господина Ситникова, в прошлом году полицейские работали с учетом того, что продолжается специальная военная операция и сохраняется высокая угроза экстремистских проявлений. Вместе с другими правоохранительными ведомствами они пресекали противоправные действия в отношении объектов Министерства обороны, связи, транспорта и критической инфраструктуры.
Задержаны те, кто по заданию украинских спецслужб поджег районный военкомат и припаркованную рядом машину, а также в областном центре — две базовые станции сотовой связи. Установлена причастность к 21 случаю дискредитации Вооруженных сил России. Двоих уже повторно привлекли к уголовной ответственности за такое правонарушение.
Полицейские круглосуточно следили за угрозами атак беспилотников и участвовали в ликвидации последствий этих ударов в регионе. Особое внимание уделяли тому, чтобы не допустить экстремизма. Пресекли 57 административных нарушений за распространение в интернете запрещенной информации, ограничили доступ к 500 сайтам с экстремистскими материалами, не дали разгореться межнациональным конфликтам в областном центре и четырех районах области на почве этнической и религиозной вражды. Провели больше 200 встреч с представителями национальных общин, диаспор и религиозных объединений.