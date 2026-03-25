В Саратове начальник УМВД отчитался о борьбе с украинскими спецслужбами

В Саратовской области по заданию украинских спецслужб подожгли военкомат. Об этом на заседании облдумы рассказал начальник регионального главка МВД Николай Ситников, когда отчитывался за прошлый год.

Николай Ситников

Фото: Саратовская областная Дума Николай Ситников

По словам господина Ситникова, в прошлом году полицейские работали с учетом того, что продолжается специальная военная операция и сохраняется высокая угроза экстремистских проявлений. Вместе с другими правоохранительными ведомствами они пресекали противоправные действия в отношении объектов Министерства обороны, связи, транспорта и критической инфраструктуры.

Задержаны те, кто по заданию украинских спецслужб поджег районный военкомат и припаркованную рядом машину, а также в областном центре — две базовые станции сотовой связи. Установлена причастность к 21 случаю дискредитации Вооруженных сил России. Двоих уже повторно привлекли к уголовной ответственности за такое правонарушение.

Полицейские круглосуточно следили за угрозами атак беспилотников и участвовали в ликвидации последствий этих ударов в регионе. Особое внимание уделяли тому, чтобы не допустить экстремизма. Пресекли 57 административных нарушений за распространение в интернете запрещенной информации, ограничили доступ к 500 сайтам с экстремистскими материалами, не дали разгореться межнациональным конфликтам в областном центре и четырех районах области на почве этнической и религиозной вражды. Провели больше 200 встреч с представителями национальных общин, диаспор и религиозных объединений.

Татьяна Смирнова