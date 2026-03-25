Сообщника бывшего сенатора Савельева Нефедова приговорили к четырем годам

Тверской районный суд Москвы приговорил Юрия Нефедова к четырем годам строгого режима, с него также взыскали 1 млн руб. по гражданскому иску. Нефедова обвинили в пособничестве экс-сенатору Дмитрию Савельеву при организации заказного убийстве делового партнера.

Юрий Нефедов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Юрий Нефедов

Следствие установило, что в 2023 году бывший сенатор Савельев готовил убийство бизнесмена Сергея Ионова. Савельев инициировал дело о растрате Ионовым командировочных в размере 1,6 млн руб. компании «Оптомониторинг», в которой экс-сенатор является соучредителем. Ионов признал вину, частично возместил ущерб и был осужден на два года шесть месяцев колонии.

Ионова должны были убить в колонии №2 Калужской области. По версии следствия, Савельев обратился к ветерану Афганистана Юрию Нефедову, который для поиска киллера привлек трижды судимого Сергея Дюкова. За работу Нефедов взял у бывшего сенатора $100 тыс., а исполнителям пообещал ровно половину от этой суммы.

Однако еще один посредник, которому поступило предложение об участии в преступлении, бывший сотрудник ФСИН Сергей Пестунов передал информацию в ФСБ. Нефедова задержали в момент передачи денег за «выполненный заказ». Он признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело выделено в отдельное производство.

