Сельхозработник в Башкирии погиб из-за отсутствия контроля за его работой

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели 48-летнего работника ООО «Мичуринский», сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 3 октября на территории зернотока в селе Рабак Янаульского района работник упал с площадки обслуживания зерноочистительного комплекса с высоты 2,9 м. Пострадавший скончался в день происшествия. Согласно заключению бюро судебно-медицинской экспертизы, в крови погибшего обнаружено 2,19 г/л этилового спирта.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к смертельному несчастному случаю привело неудовлетворительное техническое состояние лестничного марша, у которого не было промежуточного элемента ограждения внутри перил. Также этому способствовало отсутствие контроля за работой и трудовой дисциплиной — пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения не отстранили от работы. Кроме того, его допустили к исполнению обязанностей без проведения инструктажей по охране труда. Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «Мичуринский» зарегистрировано в феврале 2011 года. Компания занимается разведением свиней. Владельцем является Ариф Мустафаев. В 2024 году при выручке 727,6 млн руб. чистая прибыль составила 5,3 млн руб.

Майя Иванова