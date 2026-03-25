Новак поручил стимулировать добычу газа независимыми компаниями в Сибири

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго выработать меры по стимулированию добычи газа независимыми компаниями на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Здесь важно выработать механизмы, которые позволили бы создать экономические стимулы для того, чтобы вовлекать эти ресурсы в оборот»,— сказал господин Новак на коллегии Минэнерго (цитата по ТАСС). Он отметил, что стимулы необходимы, поскольку в Сибири и на Дальнем Востоке более высокая себестоимость добычи и транзита ископаемых.

Также вице-премьер отметил, что программу модернизации тепловой генерации (КОММод), которая заканчивается в 2031 году, нужно продлить хотя бы на несколько лет или сделать бессрочной. По его словам, программа хорошо зарекомендовала себя «с точки зрения повышения надежности и эффективности инфраструктуры».

КОММод — масштабный российский проект по обновлению тепловых электростанций (ТЭС), который был запущен для замены старого оборудования. Программа охватывает свыше 40 ГВт мощностей.