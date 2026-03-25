Нижегородские продавцы запрещенных семян получили 14 предостережений

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл выдало 14 предостережений нижегородским предпринимателям из-за реализации запрещенных к продаже пакетированных семян. По данным надзорного ведомства, перед этим инспекторы провели анализ предложений по продаже семян в интернете, в том числе — на маркетплейсах.

Проверка продолжалась со 2 по 22 марта. Она показала, что индивидуальные предприниматели и организации предлагают более 95 парий семян овощных культур, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Среди них — семена некоторых сортов белокочанной капусты, моркови, томатов и сладкого перца.

«Данные факты могут являться признаком распространения опасных и фальсифицированных семян сельскохозяйственных растений, в том числе содержащих ГМО»,— отметили в Россельхознадзоре.

