Токсичность выводят из коллектива

Токсичные люди ускоряют наше старение. Общение с ними увеличивает биологический возраст человека на девять месяцев. К такому выводу пришла группа ученых Нью-Йоркского университета. В зоне риска корпоративная среда — там больше всего стресса и негатива. Как бизнес борется с токсичностью сотрудников и топов?

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На работе, оказывается, человек стареет быстрее. А все потому, что токсичных людей больше всего среди коллег. Их доля в коллективе больше 11%. Среди супругов — 8,5%. Негативные социальные связи приводят к стрессу, депрессии и серьезным болезням, предупреждают медики. А для бизнеса — к падению производительности. И таких сотрудников надо увольнять, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Неприятных людей коллектив отторгает сам. Важно понять: что должен делать этот человек уникального, если его нельзя заменить? Был странный случай: дама впала в эзотерику. При этом она была отличным финансовым директором, но постепенно начала распространять эту "болезнь" по коллективу. Спрашиваю: "Почему не были оплачены счета? " А она отвечает: "Ну, день неправильный". И далее пошло-поехало: "Давайте дружно почистимся". Сейчас мы с меньшими силами должны делать больше. Желание поделиться, поддержать, помочь — по крайней мере, мы с HR очень за этим следим.

Взаимозаменяемость стала важным пунктом в оценке, в том числе при выплате бонусов».

Баланс психологического здоровья в коллективе держать непросто, особенно сейчас, признаются собственники компаний. Высокая нагрузка на бизнес, много стресса, негативный информационный фон и семейные проблемы. Но токсичных сотрудников отслеживают не только эйчары, но и искусственный интеллект, замечает Руководитель направления Стратегический консалтинг и заместитель директора компании «АРБ Про» Роман Копосов:

«Благодаря элементам искусственного интеллекта, встроенным в корпоративные мессенджеры, CRI-системы, почту, можно достаточно быстро проанализировать метаданные: длину сообщений, скорость ответов, количество знаков — при этом не заходя в содержание, чтобы не нарушать тайну переписки. Эти данные дают полное понимание того, кто в коллективе проявляет токсичность, а кто, наоборот, уравновешивает команду. Чем ближе компания к государственному сектору или крупному многомиллиардному бизнесу, тем выше уровень токсичности и, как говорят в одной крупной компании, "крови" в договорах и переписке. Что делать? Постоянная обратная связь».

Обратную связь с коллективом бизнес иногда находит через программы ментального здоровья сотрудников. Это когда к психологам ходят за счет работодателя. На сессиях чаще обсуждают личное и семейное, но доля запросов, связанных с проблемами на работе, уже составляет 15-20 % от всех обращений, говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова:

«Когда мы видим отклонения в конкретной компании, это действительно повод обратить внимание работодателя на происходящее внутри. Наиболее типичные запросы связаны с балансом между работой и личной жизнью: люди перегружены, в том числе запросами со стороны руководства. Пассивная агрессия — я бы не сказала, что это тренд, но в отдельных компаниях в динамике такие проявления встречаются. Важно понимать границы: это токсичная среда или просто формат жесткого управления.

Зачастую речь идет о управленческой незрелости».

«Чем жестче гендиректор, тем выше продуктивность» — этот слоган больше не работает, отмечают социологи. Токсичность руководства — главный источник стресса на работе. Так считают 13% россиян, выяснили аналитики SuperJob. Примерно столько же респондентов винят в негативе своих коллег. Четверть сотрудников, уволившихся в 2025 году, назвали именно плохую атмосферу в команде главной причиной ухода.

Аэлита Курмукова