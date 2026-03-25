Задержан администратор площадки по торговле личными данными LeakBase

В Таганроге сотрудники полиции задержали администратора интернет-ресурса, через который четыре года распространялись базы персональных данных. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Max. Она отметила, что речь идет об «одной из крупнейших международных хакерских площадок». ТАСС со ссылкой на источник передает, что речь идет о площадке LeakBase.

По данным МВД, на платформе размещались сотни миллионов учетных записей, банковские реквизиты, логины, пароли и корпоративные документы, полученные в результате взломов. Более 147 тыс. пользователей могли покупать и продавать эти данные и использовать их для мошенничества.

Подозреваемый — житель Таганрога. Во время обыска у задержанного изъяли технику. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 6 ст. 272.1 УК («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), подозреваемого заключили под стражу.