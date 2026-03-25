Предприниматель из Ростова-на-Дону выиграл 10 миллионов рублей от ВТБ

ВТБ подвел итоги акции*, в рамках которой 10 предпринимателей получили по 10 млн рублей. В числе победителей оказались клиенты банка из 8 регионов страны, включая Ростовскую область.



Победителем из Ростова-на-Дону стал индивидуальный предприниматель Сергей Поликарпов, который развивает бизнес в строительной сфере. Еще трое участников — из Москвы, по одному — из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Элисты, Пскова и Читы. Бизнесмены занимаются логистикой, бухгалтерскими и юридическими услугами, оптовой торговлей.

«Мы стремимся стать для своих клиентов надежным бизнес-партнером и источником новых идей и возможностей. В этой акции мы сознательно не создавали сложных условий, чтобы у любого бизнеса был шанс получить поддержку от банка не только в виде продуктов и услуг, но и реальными деньгами. Понимая, что каждый бизнес уникален, как и его потребности, мы не устанавливали ограничений на расходование выигрыша. География победителей подтверждает, что в разных уголках нашей страны живут и работают люди, которые верят в свое дело и вкладываются в его развитие. Это далеко не первая и точно не последняя акция для СМБ. В целом в 2025 году благодаря спецпредложениям мы помогли предпринимателям сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании более 260 миллионов рублей и не будем на этом останавливаться», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Сам Сергей Поликарпов рассказал, что часть средств направит на помощь нуждающимся. «Когда я узнал о выигрыше, поначалу не поверил, думал розыгрыш или ошибка. Часть средств планирую потратить на благотворительность, часть пойдет на развитие бизнеса», — добавил он.

Акция* для малого и среднего бизнеса проходила с сентября 2025 года по февраль 2026 года. Для участия предпринимателям было достаточно открыть счет в ВТБ и совершить до конца 2025 года не менее пяти исходящих платежей. Все 10 участников уже получили свои призы.

