Гросси: все специалисты МАГАТЭ покинули Иран

Все технические специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули Иран из-за военного конфликта. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси в интервью Corriere della Sera. Он выразил надежду, что специалисты МАГАТЭ возобновят работу и смогут проинспектировать объекты в будущем.

«Сегодня все технические специалисты покинули страну из-за войны. До бомбардировок мы продолжали инспекционную работу только на тех объектах, которые не подверглись нападению в 2025 году»,— сказал господин Гросси.

«Иранская ядерная программа масштабна и амбициозна, она охватывает множество объектов, не только Фордо, Исфахан и Натанз. Мы надеемся, что сможем возобновить (инспекции. — "Ъ"), охватив все объекты и материалы»,— добавил глава МАГАТЭ.

В июне прошлого года США в координации с Израилем нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила, что атаки были совершены на объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе. США и Израиль продолжают наносить удары по иранским ядерным объектам и в ходе новой кампании, которая была начата 28 февраля. В начале марта представитель Ирана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Реза Наджафи сообщил, что в результате атак США и Израиля были поражены ядерные объекты в Натанзе.

Анастасия Домбицкая