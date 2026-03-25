В Саратовской области меняют правила капремонта
В закон Саратовской области внесли поправки, которые меняют порядок формирования фонд капитального ремонта. На заседании областной думы обсудили, что нововведения ознчают для жителей.
Министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин рассказал, что в ноябре и декабре 2025 года федеральные законы № 403 и № 564 изменили Жилищный кодекс РФ. Поправки уточнили спорные моменты со сроками, порядок смены способа формирования фонда капремонта, а также переименовали вид работ по замене лифтов.
Чтобы привести областные нормы в соответствие с федеральными, в закон № 51 «Об установлении порядка подготовки и утверждения областной программы капремонта» внесут уточнения: в каких случаях применять закон «О порядке установления необходимости проведения капремонта».
В закон № 103 «О региональном операторе» тоже добавят изменения — определят, с какого момента считать год после того, как регоператор получит решение собрания собственников о смене способа формирования фонда капремонта.
Федеральный закон № 561 предусматривает, что в случае аварии или природной катастрофы, региональный оператор будет восстанавливать дома в том объеме, который нужен, чтобы ликвидировать последствия. Эти же правила пропишут и в областном законе № 103.
Сейчас при формировании краткосрочного плана капремонта без готовой проектно-сметной документации сложно определить реальную стоимость работ. Ее решили рассчитывать исходя из предельных расценок.
Законопроект одобрили и приняли сразу в двух чтениях.