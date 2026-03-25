У мигранта в Курумоче нашли 4,4 млн рублей

Таможенники обнаружили у иностранца в самарском аэропорту Курумоч 4,44 млн рублей. Он незаконно пытался вывезти деньги в Таджикистан. По этому факту начата проверка. Об этом сообщает самарская таможня.

«Пассажирская таможенная декларация иностранным гражданином не подавалась. Пассажир пояснил, что с таможенным законодательством ЕАЭС не знаком»,— говорится в сообщении.

Таможня установила, что иностранец не ознакомился с информацией на стендах в аэропорту и не задавал вопросов инспектору в информационной зоне. Также, по его словам, он не знал о необходимости заполнения пассажирской таможенной декларации на сумму, превышающую эквивалент $ 10 тыс. В связи с этим мигранта проверяют на предмет контрабанды наличных (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ).

