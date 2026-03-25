Свердловские предприниматели отправятся в бизнес-миссию в Северную Корею

Предприниматели Свердловской области смогут принять участие в бизнес-миссии в Корейской народно-демократической республике (КНДР), сообщили в Уральской торгово-промышленной палате (УТПП). Делегация будет находиться в Пхеньяне с 3 по 8 мая.

Желающие отправиться в Северную Корею должны отправить заявку до 31 марта, однако количество мест ограничено. «Для представителей деловых кругов Свердловской области открывается возможность выхода на один из наиболее закрытых и одновременно перспективных внешних рынков. Визит в КНДР представляет собой не просто деловую поездку, а участие в развитии экономического взаимодействия со страной, последовательно расширяющей международные связи»,— сказано в сообщении.

В рамках деловой части бизнес-миссии бизнесмены смогут посетить 24-ю Пхеньянскую весеннюю международную выставку товаров — главное выставочное событие страны, которое объединяет ведущие отрасли. В их числе — машиностроение, энергетика, фармацевтика, товары народного потребления. Будут организованы B2B-переговоры между компаниями России и КНДР. Кроме того, предпринимателям будет представлена возможность кооперации и заключения внешнеэкономических контрактов.

В культурно-ознакомительной части делегатам проведут экскурсию по Пхеньяну, где они познакомятся с архитектурой, памятниками и современной инфраструктурой, а также смогут посетить знаковые культурные и исторические объекты Северной Кореи.

Ирина Пичурина