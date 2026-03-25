Депутат челябинского заксобрания ушел на СВО

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, совладелец компании «Ресурс» (торговая марка «Увелка») Валерий Филиппов отправился в зону проведения специальной военной операции. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе заксобрания.

Депутат подписал контракт на шесть месяцев. По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в заксобрании региона, он заключил соглашение с Минобороны РФ в качестве добровольца. Валерию Филиппову недавно исполнилось 70 лет. В молодости служил в рядах Советской Армии в воздушно-десантных войсках. Является депутатом последних четырех созывов. В нынешнем составе входит в комитеты заксобрания по бюджету и налогам и по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Валерий Филиппов владеет 48% компании ООО «Ресурс» (один из крупнейших в России производителей круп). В прошлом году выручка организации составила 13,7 млрд руб., чистая прибыль — 124,1 млн руб.

Виталина Ярховска