В Самарской области в тепличном комплексе обнаружили 38 мигрантов, нарушивших закон

Во время проверки соблюдения требований миграционного законодательства на территории тепличного комплекса, расположенного около с. Черноречье Волжского района, 38 иностранцев привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 82 тыс. руб. Также принято решение о выдворении пяти иностранных граждан. Всего во время рейда проверены 127 иностранных граждан. Для мониторинга территории комплекса использовались беспилотные летательные аппараты.

Руфия Кутляева