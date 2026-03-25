ФСБ предотвратила теракт на учебной базе Краснодарского университета МВД

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб на учебной базе Краснодарского университета МВД в Новороссийске. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, местного жителя склонили к совершению теракта по схеме телефонного мошенничества. Мужчина арестован.

Как уточнили в ФСБ, «куратор» передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, рассказал, как проникнуть на территорию базы, и дал инструкцию по приготовлению зажигательной смеси. Все указания мужчина выполнил, но совершить теракт не успел, его задержали сотрудники ФСБ, указали в ведомстве.