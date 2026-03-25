В Оренбуржье пенсионер подозревается в изготовлении самодельного оружия

В отношении жителя Бузулукского района возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка оружия, его основных частей, боеприпасов). Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Во время оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель района в своем домовладении изготовил предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием. Изготовлен он самодельным способом с использованием токарных станков. Оружие обнаружили в комоде подозреваемого и изъяли.

Экспертиза показала, что предмет является самодельным и изготовлен из частей рамки с ударно-спусковым механизмом от пистолета.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Руфия Кутляева