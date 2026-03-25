Депутата Курултая Башкирии приговорили к 10 годам колонии за попытку мошенничества

Советский районный суд Уфы вынес приговор депутату Курултая Башкирии Алексею Локотченко. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Суд установил, что в октябре 2024 года фигурант уголовного дела предложил знакомой, директору юридической компании «РСК» Эльвире Фаткуллиной, выступить посредником в передаче 10,2 млн руб. за прекращение уголовного преследования в отношении нее за незаконную банковскую деятельность. 200 тыс. руб. требовались якобы для оформления необходимых документов. Депутат, неоднократно посещавший зону СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Адвокат сообщила о предложении в полицию, и посредников задержали при передаче половины суммы.

Алексей Локотченко вину не признавал.

В отношении второго участника преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Эльвире Фаткуллиной ранее вынесен обвинительный приговор.

Майя Иванова