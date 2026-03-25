Президент Ирана раскритиковал некоторые страны ЕС за поддержку США и Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили последние события в регионе и пути к деэскалации на Западе Азии. В разговоре господин Пезешкиан подверг критике подход некоторых европейских стран к конфликту на Ближнем Востоке.

«В ходе телефонного разговора Пезешкиан подчеркнул, что первопричиной нестабильности и отсутствия безопасности в регионе являются враждебные действия США и сионистского режима, массовые убийства людей в Газе и Ливане, а также развязывание двух навязанных войн против Ирана с участием Соединенных Штатов»,— сообщает Mehr.

В разговоре господин Пезешкиан подверг критике «деструктивный подход некоторых европейских стран, поддерживающих преступления Соединенных Штатов и Израиля в регионе», и призвал эти страны соблюдать международное право и верховенство права в мире.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, сообщил в соцсети X, что призвал своего коллегу «прекратить неприемлемые атаки на страны региона, обеспечить защиту энергетической и гражданской инфраструктуры, а также восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе». По его словам, иранскому лидеру следует «добросовестно включиться в переговорный процесс, чтобы открыть путь к деэскалации».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Иран в ответ атаковал Израиль и американские военные объекты в странах Персидского залива. 23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США вступили в переговоры с Ираном и ожидают скорого заключения сделки.

