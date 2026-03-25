Глава СКР запросил доклад по делу об исчезновении жительницы Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах исчезновения жительницы Самарской области. Также он запросил доклад по доводам о том, что к исчезновению может быть причастна организация, запрещенная в РФ. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве уточняют, что в эфире федерального телеканала обсуждается ситуация с исчезновением жительницы региона. В качестве возможной причины называется деструктивное влияние организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Во время эфира также озвучивалась версия, что пропавшая может находиться в закрытом женском клубе. Аналогичным образом пропала жительница Пермского края. Обе пропавшие могут находиться в одном месте.

По факту исчезновения жительниц расследуются уголовные дела в СУ СКР по Самарской области и по Пермскому краю.

Руфия Кутляева