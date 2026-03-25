Пермская таможня изъяла контрафактные сигареты

В ходе проверочных мероприятий сотрудники Пермской таможни обнаружили более 11 тыс. единиц табачной продукции с нарушением требований законодательства о маркировке. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Среди выявленной продукции 3240 пачек сигарет имеют признаки контрафактности. Стоимость выявленной табачной продукции составляет более 700 тыс. руб.

Материалы переданы в краевой Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в рамках установленной компетенции.