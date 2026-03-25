Разбившего витрину и укравшего смартфон казанца задержали

В Казани задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже из салона связи на улице Восстания. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

По данным правоохранителей, нетрезвый посетитель разбил кулаком две стеклянные витрины, поранился осколками, схватил смартфон и скрылся. По следам крови его удалось быстро отследить — он находился в квартире в соседнем доме.

Сотрудники изъяли похищенный телефон и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Анна Кайдалова