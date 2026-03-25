Минобороны Латвии сообщило о влетевшем со стороны России беспилотнике

Военно-воздушные силы Латвии обнаружили иностранный беспилотник, влетевший в воздушное пространство страны со стороны России. Об этом сообщило Минобороны республики. Обстоятельства инцидента расследуются.

«В 2:19 утра наши радары зафиксировали признаки того, что могло быть неопознанным воздушным объектом, приближающимся к территории Латвии и пересекающим государственную границу. Мы также зафиксировали это на наших акустических датчиках, и наша группа ПВО была направлена на место», — сказал замначальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Эгилс Лещинскис в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении (цитата по LSM).

Господин Лещинскис отметил, что объект взорвался приблизительно в 2:30 утра. ЧП произошло недалеко от деревни Доброчина в Краславском районе. В Латвии полагают, что беспилотник отклонился от курса и попал под действие электромагнитного излучения.

Никто из мирных жителей не пострадал, гражданской инфраструктуре не был причинен ущерб. Дальнейшей угрозы безопасности для гражданского населения и воздушного пространства Латвии не выявлено, уточнили в министерстве.

На месте происшествия находятся подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной службы. На месте обнаружены обломки беспилотника, говорится в сообщении Минобороны.

Анастасия Домбицкая