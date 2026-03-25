Житель Добрянки замаскировал иномарку, чтобы избежать ее ареста приставами

Житель Добрянки изменил цвет автомобиля, чтобы избежать его ареста за долги. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

В отделении судебных приставов по городу Добрянке находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности в размере около 2,8 млн руб. В рамках принудительного взыскания долга приставы арестовали счет должника и вынесли запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем BMW X5 белого цвета. Когда должник явился на прием к судебному приставу, чтобы снять блокировку банковской карты, другой сотрудник ГУ ФССП обратил внимание на припаркованный кроссовер с теми же регистрационными данными, что и у должника — но уже не белого, а зеленого цвета. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что владелец просто обтянул свой BMW зеленой пленкой, надеясь таким образом замаскировать иномарку. Хитрость не сработала: пристав составил акт описи и ареста, машину погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение взыскателю. На следующий день мужчина перечислил на депозитный счет ведомства всю сумму задолженности. Денежные средства будут направлены взыскателю, иномарку вернут владельцу, а исполнительное производство окончат фактическим исполнением.