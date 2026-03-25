В Тольятти банки закрыли вклад пенсионера без его ведома и сэкономили 716 тыс. рублей

Ставропольский районный суд Тольятти удовлетворил иск прокуратуры Автозаводского района и взыскал с двух кредитных организаций в пользу местного пенсионера 716 тыс. руб. убытков. Решение суда в законную силу не вступило. Финансовые учреждения провели операции по закрытию вклада и списанию средств после звонков телефонных мошенников, несмотря на отсутствие распоряжений клиента. Об этом сообщила прокуратура.

Проверка показала, что пожилой клиент длительное время был вкладчиком обоих банков. В феврале 2025 года после серии подозрительных звонков и SMS-сообщений от злоумышленников одна из кредитных организаций уведомила пенсионера о досрочном закрытии депозита. При этом сам вкладчик не давал распоряжений на расторжение договоров и перевод средств.

Прокуратура выяснила, что банки провели спорные операции, проигнорировав требования нормативных документов, обязывающих кредитные организации выявлять признаки перевода средств без согласия клиента. В суде надзорное ведомство доказало, что действия финансовых учреждений стали прямой причиной утраты сбережений клиента.

