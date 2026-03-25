В Оханске ввели выплату за помощь в привлечении контрактников на СВО

Дума Оханского округа утвердила единовременную выплату для граждан, которые содействуют в заключении контрактов с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер выплаты составит 100 тыс. руб. за контрактника из другого региона и 40 тыс. руб. — из Пермского края.

Выплаты будут производиться из средств резервного фонда администрации Оханского округа за привлечение гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт. Выплата будет действовать с 25 марта и до конца 2026 года.