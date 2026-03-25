В Астрахани будут судить инспектора-взяточника из Росрыболовства

В Астрахани будут судить бывшего государственного инспектора территориального управления Росрыболовства. Его обвиняют во взяточничестве, сообщили в региональном следкоме.

Фото: vk.com / vkturos

По данным Второго отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР, фигурант с 2023-го по 2025 год получил от двух предпринимателей более 110 тыс. руб. за беспрепятственный промышленный и прибрежный вылов рыбы. Добыча водных биоресурсов производилась на территории Астраханской области.

Преступную деятельность пресекли сотрудники СК совместно с УФСБ России по региону. По делу уже утверждено обвинительное заключение. Далее его рассмотрит суд.

Марина Окорокова